ميدو: 3 لاعبين من الزمالك كانوا يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن هناك لاعبي من الفريق الأبيض كانوا يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "عمر جابر ودونجا وأحمد فتوح كانوا يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر بسبب أدائهم هذا الموسم، واختيار لاعب واحد من الزمالك للمنتخب أمر يؤلمني بعيدا عن اختيار مصطفى شلبي اليوم".

وأضاف: "كرة القدم بطولات والزمالك لو كان حصل على بطولة كأس مصر لكان الوضع اختلف في قائمة منتخب مصر".