ميدو: الكونفدرالية البطولة الأهم للجيل الحالي للاعبي الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن الحصول على بطولة الكونفدرالية هو الأهم للجيل الحالي للاعبي القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "ما يهمني في الوقت الحالي هو تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية هذا الموسم لأنه لا يجب أن نخرج هذا الموسم بدون بطولة".

وأضاف: "الزمالك سيكون في الموسم المقبل بشكل تاني بعد عمل مجلس الإدارة الذي يقوم بمجهود جبار من أجل مصلحة النادي".