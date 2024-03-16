إحساس معين في الرأس يشير إلى ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون تطور ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض لفترة طويلة، ولهذا السبب من المهم الانتباه إلى بعض الأحاسيس فقد تكون إشارات لعملية خطيرة لزيادة ضغط الدم.

عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض تحذر من حالة خطيرة لفترة طويلة ولكن في بعض الأحيان يعلن ارتفاع ضغط الدم عن نفسه بإحساس معين في الرأس، وصدر هذا التحذير من قبل خبراء من معهد تكساس للقلب.

وقال الخبراء: "في بعض الحالات، يعاني الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم من إحساس بالنبض في الرأس، أو شعور بالدوار أو الدوخة".

يوصي الأطباء بعدم تجاهل مثل هذه الأمراض وفحص ضغط الدم عند ظهور هذه العلامات، ويذكرونك أنه عندما يرتفع ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يزيد من الضغط على الأوعية الدموية والقلب والدماغ والكلى والعينين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بحالات صحية تهدد الحياة.

وعندما يرتفع ضغط الدم، تضيق الشرايين وتحد من تدفق الدم - مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم ويقول الأطباء إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادته أو التسبب في تلف أعضاء رئيسية في الجسم.

ويوصون بأن يقوم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بفحص ضغط الدم لديهم بشكل دوري، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من أي أعراض غير سارة أم لا.