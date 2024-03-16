أكرم حسني يخسر عائلته بالتدريج في بابا جه الحلقة السادسة

استطاع النجم أكرم حسني، في الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه، من اقناع ولاء (نسرين أمين) بأنه أجّر السيارة لدار أيتام، وذلك حتى لا تعرف بأنه خسرها في حادثة، ولكن مازالت ولاء غير مصدقة زوجها هشام (أكرم حسني) وذلك بسبب رفضه سابقًا بأن يأجر السيارة لدار أيتام.

كما شعرت ابنته جودي (لافينيا نادر) بالغيرة من ملك ابنة أشرف (ياسر الطوبجي) وذلك لأن والدها اشترى لها هدية ثمينة ولم يشترِ لابنته، ليبدأ هشام بخسارة حب ابنته له وفي الوقت نفسه علاقته بزوجته ولاء على المحك، خاصةً بعدما تدهورت مهمة ياسر (محمد أوتاكا) مع مازن (آدم) في الحفلة، وكشفها أولياء الأمور.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال النجم أكرم حسني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل مكتوب عليا، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٢، تأليف إيهاب بليبل وعبد الرحمن جاويش وإخراج خالد الحلفاوي.