الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مها أحمد: رافعة 4 قواضي على فادي خفاجة وعلى تيك توك

بوابة الوفد الإلكترونية

علقت الفنانة مها أحمد، على مشاجرتها مع فادي خفاجة قائلة: "عندي شهوة للستر أن أي حد يقول عليا حاجة وحشة أو حاجة مش فيا، وأنا ناجحة، ومؤمنة جدًا بالحسد وبحب البس حاجة زرقا عشان تحميني من الحسد وبقرأ قرآن قبل ماطلع لايف وأثناء اللايف، لأن معظم الفنانين قاعدين بيتفرجوا عليا ويحسدوني على الريتش بتاعي، زي اللي انا رافعه عليه قضية".
وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "رافعة 3 قواضي على فادي خفاجة، ومجدي قضية وهما سب وقذف وتحرش، وغير اني هرفع قضية على منصة التيك توك، وهي مضمونة وأكسبها وأنا مغمضة لأنه حقي وعندنا قانون وقضاء عادل هيجيبلي حقي بالقانون".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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