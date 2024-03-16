ما علاقة ألم الأسنان بأمراض القلب؟.. طبيبة أورام تكشف مفاجأة

تحذر طبيبة أورام من أن الشعور بالألم في الفك السفلي قد يشير في بعض الأحيان إلى وجود مشاكل في القلب.

علاقة ألم الأسنان بالقلب

ووفقا لما ذكره موقع "Gazeta.Ru"، توضح الطبيبة أن أبرز أعراض أمراض القلب الشعور بالألم خلف عظم القص، الذي قد ينتشر إلى لوح الكتف أو الذراع أو المعدة أو الفك.

يعاني حوالي ١٠٪؜ من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية من آلام في الأسنان ويعتقدون أنها بسبب التهاب العصب الثلاثي التوائم أو أمراض الأسنان الأخرى.

كما أنه من الصعب استبعاد احتشاء عضلة القلب في مثل هذه الحالات، لكن معلومات وتاريخ الأمراض المزمنة، وخصائص الألم، والنوبات السابقة، إن وجدت، قد تساعد الطبيب على تشخيص السبب، وفي حالة اشتداد الألم أو تكرره يجب استشارة الطبيب على الفور.