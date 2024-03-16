"تراجعت 100 ألف جنيه".. الأسعار الجديدة لميكروباص فوتون c2

أخطرت شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي «JMC، وفوتون» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لميكروباص فوتون C2 المجمع محلياً. وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن شركة توزيع وسائل النقل TVD، انخفاضاً في أسعار ميكروباص فوتون C2 المجمع محلياً.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة التي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها فإن مقدار الانخفاض في أسعار ميكروباص فوتون C2، بلغ نحو 100 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص فوتون C2

وأصبح سعر ميكروباص فوتون C2 بعد الزيادة الجديدة 949 ألفا و900 جنيها، بدلا من مليون و50 ألف جنيه.

مواصفات ميكروباص فوتون C2

ويعتمد ميكروباص فوتون C2 المجمع محلياً على محرك سعة 2.2 لتر يخرج قوة قدرها 102 حصان مع عزم أقصى للدوان 193 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ويأتي التعليق الأمامي للسيارة بمقص مزدوج مستقل، والخلفي سوست ورقية مستقلة مع مساعدين، أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:

• الطول 4,840 مم

• العرض 1,695 مم

• الارتفاع 1,980 مم

• قاعدة العجلات 2,570 مم

• الخلوص الأرضي 160 مم

• مساحة الشنطة 500 لتر

• سعة خزان الوقود 65 لتر

السيارة فوتون c2

ويقدم ميكروباص فوتون C2 بمجموعة مميزة من التجهيزات القياسية تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرزها في السطور التالية:

• مصدات أمامية وخلفية بلون السيارة

• مرايا الأبواب يدوية سوداء

• مقابض سوداء للأبواب

• إضاءة ستوب في الخلف

• زجاج جانبي شفاف (باستثناء إصدار البضائع)

• صمام استشعار تناسب الأحمال

• إطارات مقاس 195 R 15

• طارة قابلة للتعديل

• باور ستيرنج

• كرسي السائق بظهر متحرك

• حزام أمان للراكب

• نوافذ أمامية يدوية

• هواء ساخن أمامي

• راديو + USB + AUX

• عدد 2 سماعة

• شماسات أمامية

• ولاعة وطفاية سجائر

وتعد السيارة الميكروباص "فوتون C2" هي النسخة الوحيدة التى يتم تجميعها خارج الصين منذ إطلاقها عالميًّا منذ 2012.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تراجعاً في أسعار عدد من السيارات في السوق المصرية عقب انهيار السوق السوداء للعملة، والقرارات الأخيرة للبنك المركزي، كما اختفت ظاهرة الأوفر برايس من غالبية الموديلات.