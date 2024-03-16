محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غدا الأحد ١٧ وحتى الإثنين ١٨ من شهر مارس الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ سكرتير عام المحافظة اللواء علاء عبدالجابر بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية المتوقعة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لأية طوارئ ، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .