ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا ، القبض على أكبر تاجر عملة وذهب غير مختوم في محافظة المنيا، بحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية وكمية من المشغولات الذهبية غير مختومة.

فشل في التدريس .. القبض على أكبر تاجر عملة وذهب غير مختوم في المنيا

ورصد رجال مباحث الأموال العامة نشاط أحد الأشخاص يدعى عمر. ر. ع، ويبلغ من العمر 43 سنة، يمارس نشاطًا إجراميا بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمشغولات الذهبية غير المختومة وبدون فواتير بمحافظة المنيا.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم”14600 دولار أمريكي، 37 غويشة ذهبية،63 خاتم ذهبي،5 سلاسل ذهبية بدلاية،3 دلايات ذهبية وسلسلة ذهبية

وبالتحري عن المتهم تبين أنه حاصل على بكالوريوس علوم، وعمل في عدد من المدراس الخاصة، في وقت سابق، قبل أن يتركها ويعمل في مجال تجارة العملة والذهب خارج الصاغة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأقر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمشغولات الذهبية غير المختومة، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات معه.

تأييد الحكم بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية

كما ايدت محكمة النقض ، الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وأكدت التحريات تورط أحمد حسن بالتحرش بـ سما من خلال محادثة بـ واتساب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بعد ذلك تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها، وقالت التحريات التي تمت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ سما وتحريضها على ارتكاب الفسق.

وقال دفاع المجني عليها إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال سما في انتظار سماع أقوال أحمد حسن في ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أن المجني عليها قدمت البلاغ في مباحث الإنترنت بمديرية أمن القاهرة، تمت إحالتها إلى نيابة البساتين طبقا لمحل إقامة المتهم.