سرطان البروستاتا: إحساسان في ساقيك يتطلبان عناية طبية فورية

عادة ما يتطور سرطان البروستاتا ببطء شديد، ويمكنك العيش لعقود من دون ظهور أعراض، ونتيجة لذلك، قد لا تلاحظه إلا بعد أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وفقا لماكميلان لدعم السرطان، إذا كان هناك سرطان في عظام العمود الفقري، فإنه يمكن أن يضغط على الحبل الشوكي وهذا ما يسمى ضغط الحبل الشوكي ويؤثر عادةً على قدميك ويمكن أن يسبب تنميلًا أو وخزًا في قدميك.

وإذا لاحظت هذه الأعراض عليك الاتصال بطبيبك على الفور، وإذا لم تتمكن من الاتصال بطبيبك العام أو طبيب الأورام، فيجب عليك الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ لديك.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد

صعوبة في البدء بالتبول

اجهاد أو التبول لفترة طويلة

تدفق ضعيف

الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل

دم في البول أو دم في السائل المنوي



هذه الأعراض لا تعني دائمًا أنك مصاب بسرطان البروستاتا، وتتضخم البروستاتا لدى العديد من الرجال مع تقدمهم في السن بسبب حالة غير سرطانية تسمى تضخم البروستاتا الحميد.

ومع ذلك، إذا كانت لديك أعراض قد تكون ناجمة عن سرطان البروستاتا، فيجب عليك زيارة طبيبك العام.