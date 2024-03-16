أعراض مرض السكري.. رائحة البول علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم

عادة ما يتم اكتشاف مرض السكري من خلال الأعراض، وإذا تم اكتشافه في وقت مبكر بما فيه الكفاية، يمكن أن يساعد التدخل الطبي في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

على الرغم من أن أعراض مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني قد تختلف، إلا أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يظهر بطرق مختلفة، وقد يحدث أحد الأعراض الرئيسية عند الذهاب إلى المرحاض.

إحدى العلامات التحذيرية لمرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم هي رائحة البول الحلوة.

تأتي الحلاوة من السكر الموجود في البول وهي علامة على أن جسمك يحاول التخلص من السكر الزائد في الدم.



ويقول بعض الناس أن رائحة البول تشبه رائحة" الحلوى "، والتي قد تكون رائحة حلوة يجب عليك إخبار طبيبك عنها.

ما هو مرض السكري؟

في مرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي للجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، ويحدث مرض السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين.

ويعتبر مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا، وحوالي 90 بالمائة من البالغين المصابين بالسكري يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.



ومن المهم جدًا تشخيص مرض السكري في أقرب وقت ممكن وربما لأنه إذا ترك دون علاج فسوف يصبح الأمر أسوأ.