مصطفى يونس يزور نادي محافظة الفيوم

استقبل النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم واعضاء مجلس الإدارة، الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق داخل نادي محافظة الفيوم، خلال زيارته الأولى له هذه الفترة.

شهد اللقاء حفاوة وترحيب كبير من النائب عماد سعد حمودة بالنجم مصطفى يونس، داخل النادي، كما أهدى النائب درع نادي المحافظة له تكريما واعتزازا بزيارته.

من جانبه، عبر مصطفى يونس عن سعادته الكبيرة بتواجده داخل نادي محافظة الفيوم، مشيدا بما رآه من تطوير كبير للنادي ومنشآته خلال الفترة الأخيرة.

كما شكر "يونس" مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وجميع العاملين بالنادي، على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة له.















































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