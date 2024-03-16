الصحة العالمية تدعو الاحتلال إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح الفلسطينية

دعت منظمة الصحة العالمية، الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم القيام بأي هجوم على رفح جنوب قطاع غزة "باسم الإنسانية".

وأعرب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى نية تل أبيب شن هجوم بري على رفح، مؤكداً أن أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والمعاناة.

وأكد غيبريسوس، بناءً على مبدأ الإنسانية، على أهمية عدم تنفيذ أي خطط للهجوم، والسعي بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى حلول سلمية، مشيراً إلى أن السكان المدنيين في رفح - والبالغ عددهم مليوني شخص - يعيشون في ظروف صعبة، وأن الهجوم قد يتسبب في مزيد من الفوضى والمأساة.

وتأتي هذه الدعوة رداً على الخطط التي أعلنتها الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم على رفح، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ162، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة الاثنين، إلى 31,490 شهيد، فضلا عن إصابة 73,439 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.