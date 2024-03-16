مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتى على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

فوز مانشستر سيتي جاء بأقدام النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقائق 13 و31 من عمر المباراة.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومواصلة زحفه نحو الحفاظ على اللقب، كما نجح في الثأر من نيوكاسل بعد الخسارة التي تلقاها في كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل || أورتيجا، والكر، أكانجى، دياز، جفارديول، رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فودين، دوكو، وهالاند.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي فيتصدر أرسنال جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.