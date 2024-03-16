60 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء السبت، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب عند باب الأسباط بالقدس المحتلة، تزامنا مع توافد المصلين إلى الأقصى لأداء صلاة التراويح، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة.

وتسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب "الأقصى".