سبب تأجيل سفر وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى الدوحة

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم السبت بأن مجلس الحرب "الإسرائيلي" لن يعقد اجتماعه المعتاد لهذه الليلة، ما سيؤدي إلى تأجيل رحيل وفد التفاوض إلى قطر حتى يوم الاثنين.

وأشارت قناة 13 العبرية إلى أن عدم قدرة وفد التفاوض على السفر إلى الدوحة يعود إلى فشل محاولاتهم في الوصول إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتحديد موعد للاجتماع المقرر مساء السبت.

وأبلغ مسؤولون كبار في وفد التفاوض "الإسرائيلي" القناة 13 بغضبهم من عدم قدرتهم على الوصول إلى نتنياهو ووصفوا تصرفاته بأنها "تضيع الوقت".

وكانت التقارير العبرية ذكرت في وقت سابق من السبت أن رئيس الموساد ديدي برنيع سيتوجه يوم الأحد إلى الدوحة لقيادة فريق التفاوض "الإسرائيلي" في محادثات صفقة إطلاق سراح الرهائن.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء يوم الأحد في الوقت المحدد، فيما لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع بعد.

وقالت وسائل إعلام إن اجتماع يوم أمس الجمعة لم يكتمل بسبب دخول ليلة السبت ومغادرة الوزراء المتدينيين للقاعة؛ بسبب تعاليم الدين اليهودي التي تمنعهم من العمل في ليالي السبت اليهودي.