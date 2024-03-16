مسلسل صدفة الحلقة 6|رحاب الجمل تطلب من ريهام حجاج إجراء كشف عذرية

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب أمين "هشام منصور" زوج أخت صدفة، لرشدى الشامى حتى يفهم منه كيف ومتى بالضبط تزوج من صدفة "ريهام حجاج" وهنا بدأ "رشدى الشامى" يكذب عليه، حيث ادعى على صدفة أنها هى من كانت تغازله بالكافيه كما أنها استلمت منه 300 ألف جنيه مهراً لها، وباتت معه ليلة كاملة يوم زفافهما.



كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، العديد من الأحداث، حيث خطر على بال زوج منار "تامر يسرى" فكرة التجسس على هاتفها، وذلك عندما جاء إليه مريض بعيادته النفسية يحكى له عن شعوره بالذنب بسبب عمله كهكر، وهنا قرر أن يرسل لها اللينك الذى يستطيع من خلاله تهكير هاتفها، وبمجرد أن فتحته منار "ميار الغيطى" حتى سمع زوجها "تامر يسرى" الفويسات الذى أرسلها لها معتز "فراس سعيد" والتى توضح العلاقة بينهما.

ريهام حجاج

وتوالت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث واجه صدفة " ريهام حجاج " زوج أختها " هشام منصور " بما سمعه من " رشدى الشامى " الذى ادعى الزواج منها، وواجهها بأنها أخذت منه 300 ألف جنيه، كما أنها باتت عنده لمدة ليلة كاملة، وأنكرت صدفة كل ذلك، ولكنهم لم يقتنعوا بكلامها فقررت أن تترك منزلهم وتعود لمنزل والدتها ظل ولكن رفضت أختها واقترحت عليها أن تذهب للطبيبة لتقوم بعمل كشف عذرية، وهنا صدمت صدفة ولكنها وافقت على شرط أنها ستقطع علاقتها باختها بمجرد ما يظهر براءتها.

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"



حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.





شخصية خالد الصاوي



يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تبدأ قناة dmc غدًا عرض أولى حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

رحاب الجمل

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc



وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون لرابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.