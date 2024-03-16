ضبط 2 طن ملح متحجر وغير صالح للاستخدام بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم حملة تموينية اليوم السبت للمرور علي الاسواق بدائرة المحلة الكبرى، تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربية و عدد من المفتشين بالمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد محل سجاير لحيازتة عدد ١٦٢ علبة مختلفة الانواع ومحظور تداولها طبقا للقانون.



كما ‏تم تحرير محضر جنح ضد محل مواد غذائية لحيازته طن مكرونة بدون فواتير تدل على مصدرها، وقامت الحملة ‏بتحرير محضر جنح ضد مطحن لتعبئة الملح لحيازتة ٢ طن ملح متحجر وبة رطوبة عالية ومشتبه في صلاحيتة، جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه؛

و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



من جانبه أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية استمرار الحملات على كافة الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين للقانون وإتخاذ إجراءات قانونيه راجعه ضدهم، كما أنه جاري المتابعه واتخاذ اللازم حيال تلك المخالفات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أكد على مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة وسلامة الغذاء والأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق؛ لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز خلال شهر رمضان المبارك.