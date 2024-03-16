ريال مدريد يفقد خدمات فينيسيوس جونيور حتى مباراة مانشستر سيتي

تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد صدمة قوية بعد تأكد غياب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور عن صفوف الفريق الملكي حتى المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور تألق في مباراة ريال مدريد وأوساسونا وقاد الملكي للفوز بنتيجة 4-2 حيث سجل النجم البرازيلي هدفين في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ29 للدوري الإسباني

غياب فينيسيوس..

تلقى فينيسيوس بطاقة صفراء للمباراة الثالثة على التوالي بسبب اعتراضه على الحكم قبل نهاية الشوط الأول، لتصبح هي البطاقة الخامسة له خلال الموسم الجاري ليتأكد بذلك غيابه عن المباراة المقبلة والتي ستكون أمام اتلتيك بلباو بعد فترة التوقف الدولي والتي ستسبق المواجهة المصيرية أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والمقررة يوم 9 أبريل المقبل.

وكان فينيسيوس قد انفجر غاضبا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة أوساسونا والريال ليعرب عن غضبه، مستنكرًا ما وصفه بـ"اضطهاد" الحكام له وظهر فينيسيوس وهو يصرخ أمام الكاميرا قائلا: "في كل مباراة يُظهر الحكم لي بطاقة! في كل مباراة!"، في الوقت الذي كان زميله براهيما دياز يحاول تهدئته حتى يتوقف عن تصريحاته.