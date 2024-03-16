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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مظاهرات في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو وصفقة تبادل أسرى

مظاهرة في تل ابيب
مظاهرة في تل ابيب

خرجت مساء اليوم السبت مظاهرات في حيفا والقدس وتل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين "الإسرائيليين" لدى حماس في قطاع غزة.

وتوجهت مظاهرة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن محتجين ضد الحكومة قطعوا شارع "أيالون" في "تل أبيب" ووضعوا مجسم دبابة في "كابلان"، طالبوا بالدفع قدماً بصفقة لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة واستقالة نتنياهو.

وأضافت القناة 12 العبرية، أن متظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارع إيالون الرئيسي في تل أبيب، للمطالبة بعقد صفقة تبادل وإقالة الحكومة.

 

 

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