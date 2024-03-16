السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استسلام قراصنة صوماليين خطفوا السفينة "روين".. وإجلاء الطاقم

بوابة الوفد الإلكترونية

بعدما اعترضتهم سفينة تابعة للبحرية الهندية، استسلم كل القراصنة الصوماليين الذين احتجزوا السفينة "روين" وجرى إجلاء الطاقم المؤلف من 17 فردا، وفق ما قاله متحدث باسم البحرية الهندية، اليوم السبت.

وحسب العربية نت، في وقت سابق اليوم قالت البحرية الهندية إن سفينة تابعة للبحرية اعترضت طريق سفينة الشحن "روين" التي اختطفت في 14 ديسمبر الماضي، وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام وتسليم المحتجزين.

وأضاف المتحدث أن القراصنة الذين اختطفوا سفينة البضائع السائبة، التي ترفع علم مالطا، فتحوا النار على سفينة البحرية في المياه الدولية، أمس الجمعة.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين في ديسمبر كانون الأول ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلاديش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.

وحتى الاستيلاء على روين، لم ينجح أي قراصنة صوماليين في عملية اختطاف سفينة تجارية منذ عام 2017.

كما قال مسؤولون هنود إن البحرية الهندية سجلت ما لا يقل عن 17 حادث اختطاف أو محاولة اختطاف أو اقتراب مشتبه به منذ ديسمبر.

ونشرت الهند ما لا يقل عن 12 سفينة حربية شرق البحر الأحمر في يناير كانون الثاني، لتوفير الأمن من هجمات القراصنة، وأجرت عمليات تفتيش لأكثر من 250 سفينة.

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