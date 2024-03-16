السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات قطار العياط

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي طفل حتفه أسفل عجلات قطار صدمه بمنطقة العياط في الجيزة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل أسفل عجلات قطار العياط

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل أعلى قضبان السكة الحديد في مزلقان بمنطقة العياط عند مزلقان الضبعي في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام القطار السريع به عند مزلقان بمنطقة العياط في الجيزة، مما أدى إلى مصرعه وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مقتل مسجل خطر على يد بلطجي بالمنيرة الغربية 

كما شهدت منطقة المنيرة الغربية واقعة مقتل شخص مسجل خطر على يد بلطجي بطلق ناري؛ بسبب وجود خلافات سابقة، وتولت النيابة التحقيق. 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد أفراد المنطقة يفيد بحدوث واقعة قتل وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة المجني عليه مصابا بطلق ناري وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

وأثبتت التحريات أن المتهم والمجني عليه كان بينهما خلافات سابقة ومشاحانات قديمة وتجددت أمس مرة أخرى؛ مما أدى إلى قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه ما تسبب في قتله وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي جرى إخطارها بالواقعة وتباشر التحقيق.

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