حالة الطقس حتى الجمعة 22 مارس.. وهذه درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من غدا الأحد ١٧ مارس حتى الجمعة ٢٢ مارس.

الاحد ١٧ مارس

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بارد ليلا في الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

كما ان هناك أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية ورعدية احيانا على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الاحمر.

الاثنين ١٨ مارس

امطار متوسطة ورعدية احيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط وجنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء .

أمطار خفيفة ومتوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الثلاثاء ١٩ مارس

امطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء .

من الاربعاء ٢٠ مارس إلى الجمعة ٢٢ مارس

شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية .

درجات الحرارة