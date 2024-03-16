إعلام بريطاني: نفاد صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني في نهاية مارس

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن صواريخ أنظمة الدفاع الجوي ستنفد في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر الجاري مارس.

وحسب سبوتنيك، أضافت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أنه "تفيد التقارير أن أوكرانيا تعاني من مثل هذه المشاكل المتعلقة بالذخيرة، حيث ستنفد الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي عن المدن بحلول نهاية الشهر مارس".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخلافات بين شولتس وماكرون بشأن المساعدات لأوكرانيا تحولت إلى عداء مفتوح وسط تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ووفقًا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.