احتفالية خاصة بذكرى البابا شنودة الثالث في كنيسة مارجرجس

بدأت منذ قليل، كنيسة مارجرجس الروماني بالعزبة والعرب، احتفالها بعشية الذكرى الـ١٢ على رحيل مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.



يشهد اللقاء إقامة القداس الالهي بحضور خورس الشمامسة والاباء الكهنة وتضم مراسم توزيع الهدايا للفائزين بالمسابقه السنوية التي أعلنت عنها بخصوص مثلث الرحمات البابا شنودة.

البابا شنودة الثالث.. معلم الأجيال

يحتل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية سائر بلاد المهجر، مكانة كبيرة في وجدان الأقباط والمسلمين نظرًا لما قدمه من أجل حماية الكنيسة والتعبير عن أهمية مفهوم المواطنة، منذ عام 1971 وحتى وقت رحيله في 2012 ، فلم يسبق البابا شنوده أحدًا في أن يعمل في ثلاثة مهام في آن واحد وهو معلم في المدارس الحكومية والكلية الإكليريكية وكلية الضباط الإحتياط، فهو أول من شغل منصب أسقف عام للمهمه وليست إيبارشية فبيد مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس تولى مهمة أسقفية المعاهد الدينية واللاهوتية والتعليم المسيحي قبل أن يصبح بطريرك الكنيسة.

مناسبات روحية تشهدها الكنائس

يأتي هذا اللقاء مع بداية الاسبوع الثاني من الصوم الكبير الذي بدأ الإثنين الناضي، ويستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، جاء هذا بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” الذي استمر حتى “فصح يونان” بالكنائس في الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية وإقامة سهرة "كيهك".