الذكرى الـ12 على رحيل البابا شنودة الثالث.. الكنيسة تحتفل بـ"معلم الأجيال"

تعيد كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، إحياء الذكرى الـ١٢ على رحيل امثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، اليوم السبت، بمقرها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يترأس الفعاليات الانبا أنتوني أسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعها وتستمر فعاليات العشية حتى الثامنة مساءً.

وتظل الاحتفالية حتى إقامة القداس الالهي غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بحضور الأنبا صليب أسقف ميت غمر وبحضور خورس الكلية الاكليريكية.

احتفالية ذكرى معلم الأجيال

ولا تنتهى الذكرى الخالدة لمعلم الأجيال فتقيم الكنيسة مساء غداً احتفالية كبيرة تعيد فيها معالم الذكرى الباقية لقداسة البابا شنوده الثالث بحضور نيافة الانبا بنيامين اسقف المنوفية وشبين الكوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

مناسبات روحية تشهدها في الكنائس

يأتي هذا اللقاء مع بداية الاسبوع الثاني من الصوم الكبير الذي بدأ الإثنين الناضي، ويستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، جاء هذا بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” الذي استمر حتى “فصح يونان” بالكنائس في الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".