تشافي يوجه رسالة لثنائي أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المنتظرة

وجه الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، رسالة للثنائي أنطوان جريزمان وممفيس ديباي، لاعبا أتلتيكو مدريد، وذلك قبل الموقعة المنتظرة بين الروخيبلانكوس والبارسا بالليجا.



وكان ديباي وجريزمان لاعبان من قبل في صفوف برشلونة، قبل رحيلهما لأتلتيكو مدريد.

وأكد تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة أنه يعرف ديباي جيدًا، حيث يقدم اللاعب مستويات كبيرة عندما يكون متحفزًا ومتحمسًا كما حدث أمام إنتر ميلان.

وأضاف: "بالتأكيد، أحب جريزمان كثيرًا، وهو لاعب منظم، فهو ينجح في تنظيم هجوم أتلتيكو مدريد بأكمله، لم يستمر أنطوان معنا بشكل رئيسي بسبب سقف الرواتب".

وأتم تشافي تصريحاته بشأن قرار رحيله، حيث: "قراري لن يتغير.. أرى الرئيس كل 3 أيام، وأقابل ديكو كل يوم.. إنه يعرف موقفي، واليوم شيء سيتغير".



أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. موعد المباراة

ومن المقرر انطلاق موقعة

أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

بينما ستُذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث الليجا منذ عدة سنوات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.