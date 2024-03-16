بايرن ميونخ يضرب دار مشتات بخماسية فى الدوري الألماني

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره دارمشتات بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد "ميرك ستاديون آم بولينفالتور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

بادر دارمشتات بالتهديف عن طريق سكاركي في الدقيقة 28، ثم تعادل بايرن ميونخ بتوقيع جمال موسيالا في الدقيقة 39 قبل أن يحرز هاري كين هدف التقدم فى الدقيقة 45 +1.

وكرر موسيالا زيارة الشباك مرة أخرى في الدقيقة 64 و أضاف جنايري وتيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 74، 93 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الاخيرة يحرز فيلمسون الهدف الثاني لدار مشتات، لتنتهي المباراة بفوزا كبيرا لبايرن ميونخ 5-2.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 78 هدفًا وتلقي 31، فيما يتذيل دارمشتات التريتب برصيد 13 نقطة فقط.

تشكيل بايرن ميونخ || نوير- دي ليخت- كيميتش- جوريتسكا- كين- ساني- داير- جيريرو- مولر- موسيالا- بافلوفيتش.