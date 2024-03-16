نداى يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك

واصل إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانيزيوم واللعب، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وأضاف محمد أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.