تأثير أكل الموز على عمل القلب.. أشخاص ممنوعة من تناوله| طبيب يوضح

أوصى طبيب تغذية روسي بضرورة تناول الموز نظرًا لفائدته الصحية في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، فهو يحتوي على البوتاسيوم ومجموعة فيتامين B، الأمر الذي يحسن توصيل العضلات ويسهل عمل القلب.

فوائد الموز للقلب والشعر

ووفقًا لما ذكره موقع gazeta.ru، تحتاج الأنسجة العضلية في القلب إلى الكثير من البوتاسيوم ومجموعة فيتامين B، الموجودين في الموز، لكي يعمل القلب بشكل طبيعي، بالإضافة إلى احتوائه على السيليكون أيضًا، الذي يحمي الجلد ويحسن حالة الشعر والأظافر.

فوائد الموز

في الوقت نفسه، يؤكد الطبيب أن الموز يحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة بسيطة من الألياف الغذائية، موصيًا بعدم الإفراط في تناوله، ويكفي تناول حبة أو حبتين منه في اليوم.

وأضاف الطبيب: "أما في حال إذا كان الشخص غير نشط بدنيًا أو لا يمارس الرياضة، فمن الأفضل أن يتناوب تناول الموز مع الفواكه الأخرى على ندار الأسبوع، بينما يجب على مرضى السكري تجنب تناول الموز نهائيًا حفاظًا على صحتهم".