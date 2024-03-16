مصنع سكر أبو قرقاص يبدء استقبال محصول بنجر السكر اليوم

مع مطلع شهر مارس من كل عام ، يبدأ المزارعين اعمال توريد محصول البنجر الى مصانع السكر ، فقد بدء مصنع سكر أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت 16 مارس 2024، استقبال محصول بنجر السكر، في اولى ايام بدء موسم حصاده وجمعه ومن ثم توريده إلى مصانع السكر لإنتاج السكر.

وكانت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، قد أعلنت عن بدء موسم استلام محصول بنجر السكر اليوم السبت ، كأول تخصيص لشحن محصول البنجر من جميع المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء، (لواري – جرارات زراعية).

وقال اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركات السكر للصناعات التكاملية ، ان مصنع سكر ابو قرقاص لم يغلق ، ويعمل بكامل طاقته ، سواء أكان تقطيرا أو تكريرا أو استقبال لبنجر السكر، و هو يستقبل هذا العام محصول بنجر السكر، لقلة زراعة قصب السكر ، وتحويل القصب الي مصنع محافظة قنا.

وأكد العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ، على انتهاء أزمة السكر خلال اسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة، وأوضح البديوي خلال جولة بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بالمنيا لمتابعة بدء توريد محصول البنجر بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين ، إن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا ، يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا ، بخلاف 35 الف طن سكر للغير ، و 30 الف طن علف بنجر للتصدير ، إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنوياً.

وأوضح ، أن المصنع يستهدف تحقيق صافي أرباح خلال الموسم الجاري ، من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي ، والذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر .

وأكد البديوي ، علي إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع ، لإستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه ، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد ، ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية ، إلي انشاء مخزن ذو تهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيها، مع تصنيع جهاز فصل الاتربة بتكلفة 10 ملايين جنيها وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و"المنسوب صفر" بتكلفة 3 ملايين جنيها.

ولفت البديوي ، إلي أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا ، مشيرا ، إلي أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة ، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري ، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.