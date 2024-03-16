رؤية اليوم

السبت 16/مارس/2024 - 05:33 م 3/16/2024 5:33:34 PM

بمبادرة سعودية وعربية وإسلامية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معنى بمكافحة «الإسلاموفوبيا».

وجدّدت مجموعة الدول الإسلامية دعمها للجهود الدولية كافة الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وأكد بيان للخارجية السعودية إلى تشجيع الرياض وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات، لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع.

< معرض المصاحف المذهبة.

احتضنت الرياض فى هذه الأيام المباركة معرض المصاحف الشريفة المذهَّبة والمزخرفة، بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بفرعها فى «مركز المؤسس التاريخي» بالرياض، وضمّ المعرض 42 مصحفًا نادرًا من المصاحف المذهَّبة والمزخرفة التى تبرز عراقة الفنون الإسلامية فى الكتابة والزخرفة والتلوين، واستلهام الآيات القرآنية فى ذلك، مع تنوع الخطوط العربية والأوراق والمصاحف المنسوخة فى مراحل تاريخية مختلفة.

ولا جدال فإن قيمة المعرض تكمن فى إلقاء الضوء على فنون الزخرفة والتذهيب، وتنميق المصاحف بمختلف مدارسها، والتعريف بها بوصفها فنًا إسلاميًا بارزًا، وإيضاح أهميتها فى مصاحبة كتابة المصاحف ونَسْخها عبر العصور، والتعريف بجماليات وإبداع هذه التشكيلات المستوحاة من عناصره.

وتمتلك المكتبة آلاف المخطوطات والنوادر التى تؤكد دورها المهم فى حفظ التراث السعودى والعربى والإسلامى، كما تقتنى أكثر من 350 مصحفًا نادرًا كُتبت بجميع أنواع الخطوط، خلال مختلف العصور الإسلامية.

< لقاء التقارب الليبى الليبى

خطوة فى الاتجاه السليم أنجزتها جامعة الدول العربية، بمبادرة أمينها العام أحمد أبو الغيط بدعوة رئيس المجلس الرئاسى ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التى تمهد لكيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد تم التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أى تدخلات خارجية سلبية فى العملية السياسية الليبية، بمرجعية الاتفاق السياسى، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر فى التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وأكد الحضور على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والمجتمع الدولى لدعم هذا التوافق فى سبيل إنجاحه، وتوافق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

إنها مبادرة طيبة ومسعى عربى دولى نأمل أن يأخذ طريقه السليم والسريع لتحقيق الأمن والاستقرار للشقيقة ليبيا التى أنهكتها الخلافات والرؤى السياسية والجهوية الليبية.

