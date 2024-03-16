براءه المتهم في "أحداث عنف الطالبية"

برأت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

وفى سياق اخر فقد قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس نجار وجواهرجي 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة بعدما استولى النجار على مشغولات ذهبية من شقة ببولاق الدكرور وبيعها للجواهرجي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (نجار - له معلومات جنائية) لسرقته بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (عدد من المفاتيح المصطنعة - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامه بتصريف المسروقات بالإشتراك مع (عميل "سيئ النية"- مقيم بالجيزة ) أمكن ضبطه وبحوزته ( طبنجة صوت - كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالى).

وأفاد بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من "متحصلات نشاطه الإجرامى" وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل "جوهرجى"- مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه.