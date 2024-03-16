بـ 27 جنيها الكيلو.. توزيع 69 طن سكر مدعم بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.



وقالت المديرية في بيان اليوم السبت، إنه جرى توزيع كمية قدرها 68 طنا و500 كيلو على مدن المحافظة.

حيث جرى توزيع كمية قدرها 3 أطنان بقها، و2 طن بشبين القناطر، و500 كيلو بقليوب، و31 طنا بطوخ، و16 طنا ببنها، و5 أطنان بحي غرب شبرا، و11 طنا بالخانكة.