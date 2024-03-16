حركة أمل وحزب الله يقصفان موقع هرمون والسماقة بالأسلحة الصاروخية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " قصف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

وأعلنت حركة أمل، أنه رداً على اعتداءت العدو الإسرائيلي المتواصلة على القرى الجنوبية وعلى المدنيين، استهدف مجاهدو أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" يوم السبت الواقع 16-3-2024 موقع هرمون بالأسلحة الصاروخية و حققوا فيها إصابات مؤكدة