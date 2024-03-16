السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة أمل وحزب الله يقصفان موقع هرمون والسماقة بالأسلحة الصاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " قصف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

وأعلنت حركة أمل، أنه رداً على اعتداءت العدو الإسرائيلي المتواصلة على القرى الجنوبية وعلى المدنيين، استهدف مجاهدو أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" يوم السبت الواقع 16-3-2024 موقع هرمون  بالأسلحة الصاروخية و حققوا فيها إصابات مؤكدة

 

مواد متعلقة

حزب الله يقصف موقع المالكية والبغدادي وثكنة راميم بالصواريخ

الاحتلال يُلقي بالونات حرارية من سماء صيدا جنوب لبنان.. فيديو

سفينة أمريكية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.. تفاصيل

سفينة تتعرض لهجوم قرب اليمن

حزب الله يقصف 4 مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ

صواريخ لبنان تدوي صفارات الإنذار في مستوطنات رام الله

أمبري: ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من اليمن
الجريدة الورقية