بداية من غدٍ.. خريطة سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض مناطق من البلاد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الأيام القادمة، حتى يوم الثلاثاء.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا الأحد

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40 لـ50 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الإثنين 18 مارس

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الثلاثاء 19 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.