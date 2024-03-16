السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين أثناء بحثهم عن "الكمأة" شرقي سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بمقتل 15 مدنيا وأصيب أكثر من 10 آخرين بانفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن فطر (الكمأة) في بادية (جبل البشري)، شرقي سوريا.

وحسب سبوتنيك، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن لغما أرضيا (محلي الصنع) انفجر بسيارة شاحنة كانت تقل نحو 25 شخصا يعملون في جمع فطر (الكمأة) في البادية الفاصلة بين محافظتي الرقة ودير الزور.

وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة مليئة بالألغام من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحديدا في المنطقة التي كانت تحوي على ما يسمى (مقر البادية) الذي كان تابعاً للتنظيم، وهي منطقة تسمى (كويعان) تقع بالقرب من (وادي عبيد/ 30 كم جنوب مدينة (السبخة)، وهذه الأخيرة تقع على بعد 50 كم جنوب شرق الرقة، ونحو 50 كم جنوب غرب دير الزور).

وأسفر الانفجار عن مقتل 15 شخصا بينهم 12 امرأة و3 رجال وإصابة 10 آخرين نصفهم نساء بجروح بليغة حيث تم نقلهم إلى المراكز الصحية، بحسب المراسل.

وأفاد المراسل أن الضحايا جميعهم من سكان قرية (الشريدة الغربية) بريف محافظة الرقة الجنوبي.

وقالت مصادر رسمية تحدثت إليها "سبوتنيك" أنها يومياً تكرر تحذيراتها للمدنيين من عدم التوجه لمناطق البادية الجنوبية من المحافظة وذلك لكثرة الألغام إضافة إلى أنها مفتوحة على منطقة (الـ 55) في بادية حمص، والتي تضم قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف، ويتمركز في محيطها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب المعلومات فإن بعض النساء الجرحى إصابتهم حرجة، ما قد يتسبب بارتفاع عدد الضحايا.

 

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