السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكماً لمواجهة الأهلي وسيمبا

توم أبونجيل
توم أبونجيل

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، اليوم السبت ، تعيين الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة الذهاب بين سيمبا التنزاني والأهلي يوم 29 مارس الجاري بالملعب الوطني بالعاصمة دار السلام.

ويضم طاقم التحكيم الجنوب أفريقي زاخيلي سيويلا والملجاشي ديمبينيانا آندريا مساعدين والجنوب أفريقي جيلي ألفريد.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده حكماً لتقنية الفيديو ويساعده أحمد امتياز من موريشيوس.

وسبق أن أدار أبونجيل مباراة منتخبنا الوطني ضد الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

وأدار أيضاً الحكم الجنوب أفريقي مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية الأفريقية.

 

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