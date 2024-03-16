رسمياً.. الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكماً لمواجهة الأهلي وسيمبا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، اليوم السبت ، تعيين الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة الذهاب بين سيمبا التنزاني والأهلي يوم 29 مارس الجاري بالملعب الوطني بالعاصمة دار السلام.

ويضم طاقم التحكيم الجنوب أفريقي زاخيلي سيويلا والملجاشي ديمبينيانا آندريا مساعدين والجنوب أفريقي جيلي ألفريد.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده حكماً لتقنية الفيديو ويساعده أحمد امتياز من موريشيوس.

وسبق أن أدار أبونجيل مباراة منتخبنا الوطني ضد الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

وأدار أيضاً الحكم الجنوب أفريقي مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية الأفريقية.