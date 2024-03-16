حزب الله يقصف موقع المالكية والبغدادي وثكنة راميم بالصواريخ

‏قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " عدة مواقع عسكرية وثكنات للاحتلال الإسرائيلي منها، موقع المالكية وثكنة راميم وموقع البغدادي، ردا على الاعتداءت الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وقال حزب الله في بيان له: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎30‌‏:‌‎3‌‏ من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

وأضاف البيان: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:04 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 ‏ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏