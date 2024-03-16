السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف موقع المالكية والبغدادي وثكنة راميم بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

‏قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " عدة مواقع عسكرية وثكنات للاحتلال الإسرائيلي منها، موقع المالكية وثكنة راميم وموقع البغدادي، ردا على الاعتداءت الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وقال حزب الله في بيان له: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎30‌‏:‌‎3‌‏ من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

وأضاف البيان:  دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:04 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 ‏ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

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