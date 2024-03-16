حزب الله يقصف موقع المالكية والبغدادي وثكنة راميم بالصواريخ
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " عدة مواقع عسكرية وثكنات للاحتلال الإسرائيلي منها، موقع المالكية وثكنة راميم وموقع البغدادي، ردا على الاعتداءت الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وقال حزب الله في بيان له: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 30:3 من بعد ظهر يوم السبت 16-03-2024 موقع المالكية بقذائف الهاون وأصابوه إصابةً مباشرة.
وأضاف البيان: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:04 من بعد ظهر يوم السبت 16-03-2024 ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح يوم السبت 16-03-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.