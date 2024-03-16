يبحث المسلمون حول العالم عبر محركات البحث عن دعاء اليوم السادس من رمضان، وذلك تقربًا إلى الله في تلك الأيام المباركة.

تنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك، واجعلني فيه ربي محبا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

دعاء الإفطار

عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.