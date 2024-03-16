وزيرة البيئة تعلن الانتهاء من تركيب أول محطتين للرصد اللحظي بمحافظتى بورسعيد والمنوفية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد الإنتهاء من تركيب أول محطتنين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظتي بورسعيد والمنوفية ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030م.
وزيرة البيئة : لدينا ٤٢ محطة لحظية لرصد مستويات الضوضاء على مستوى محافظات الجمهورية..
حيت تم اختيار محافظة بورسعيد لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها أحدى محافظات القناة ذات الطبيعة العمرانية المميزة ، وتم تركيب المحطة بمبنى كلية التربية النوعية - جامعة بورسعيد.
كما تم تركيب محطة رصد لحظى بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لرصد مستويات الضوضاء بها بإعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان بمحافظات الدلتا.