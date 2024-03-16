إشادات بحكام مصر الدوليين في سباق الدراجات بدورة الألعاب الأفريقية

أسدل اليوم السبت الستار على منافسات الطريق (الدراجات)، بدورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها غانا.

وشهدت منافسات الدراجات مشاركة 200 لاعب ولاعبة، وسط تحكيم مصري قدم صورة مشرفة داخل القارة السمراء.

وساهم الحكام الدوليون المصريون في إنجاح المنافسات علي مدار أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للدراجات.

ولم تقف الظروف الحوية بدولة غانا حائلا أمام الحكام المصريون في الخروج بالسباقات بشفافية وحيادية وعدالة شهد بها الجميع، رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وشارك من مصر علي مدار أسبوع، الحكم الدولي احمد الشافعي والحكم الدولي مريم عزام والحكم الدولي سمر حامد والحكم الدولي ممدوح مجدي والحكم الدولي عصام محمود، ومن الاتحاد الافريقي لمتابعة السباق الحكم الدولي احمد السعداوي.

وقال الحكم الدولي أحمد الشافعي، إن السباقات شهدت منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين علي مدار أسبوع.

وأضاف الشافعي، أن الحيادية والشفافية والنزاهة أهم ما تميز به الحكام الدوليون المصريون الذين تم اختيارهم للسباق في دورة الألعاب الإفريقية بغانا.

وأوضح أن المنافسات شهدت روحا رياضية بين المشاركين في السباقات علي مدار أسبوع ، ولم يشهد أي سباق خروج عن النص من أي مشارك.

وقال الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد الافريقي إن الحكام المصرين افضل حكام علي مستوي القاره ويتم الدفع بهم في البطولات نظرا لكفاءتهم ومهارتهم موضحاً أن هناك خطة مستمرة في تطوير الحكام حتى ٢٠٢٥.