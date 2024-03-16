وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من شبكة الغازات بمستشفى طوخ المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية ، مستشفى طوخ المركزي الجديد، اليوم السبت، وذلك في إطار جولته الميدانية، لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

كما استمع " الوزير " إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى الذي يقع على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين.

وأن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسما للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

كما أن الوزير انتقد ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية، مقارنة بالجداول الزمنية المحددة، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وخاصة شبكة الغازات، ومراجعة أعمال عزل الحرارة والرطوبة وكافة المرافق، ولاسيما الكهرباء وشبكة الحريق، كما وجه بزيادة أعداد العمالة حتى يتسنى تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بالمستشفى.