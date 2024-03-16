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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بعد زيارة الوفد الإيطالي لبنغازي..

الولايات المتحدة تعلّق على دور روما في البحر المتوسط

حماية الأمن في البحر
حماية الأمن في البحر المتوسط

بعد زيارة الوفد الإيطالي لبنغازي الأسبوع الماضي، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بدور إيطاليا في حماية الأمن في البحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات خاصة لـ"نوفا"، "نرحب بشكل إيجابي بقيادة إيطاليا والتزامها بحماية الأمن في البحر الأبيض المتوسط: أيضا من خلال المبادرات التي تهدف إلى مساعدة ليبيا على إعادة تأكيد سيادتها، وتجنب تورط البلاد في الصراعات الإقليمية".

والأسبوع الماضي، زار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، على رأس وفد حكومي إيطالي، مدينة بنغازي حيث التقو قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

 

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