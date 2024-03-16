بمشاركة كوكا .. ألانيا سبور يهزم قيصري سبور في الدوري التركي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألانيا سبور فوزا هاما على نظيره قيصري سبور بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري التركي.

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وجاء هدف الفوز الوحيد في المباراة عن طريق أوجوز أيدين في الدقيقة الثالثة عشر من الوقت المحتسب بدل مت الضائع.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حسن كوكا أساسيًا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63.

وبهذة النتيجة رفع ألانيا سبور رصيده إلى النقطة الـ39 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.