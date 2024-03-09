تشكيل ألانيا سبور المتوقع لمواجهة سيفاسبور.. كوكا يقود الهجوم

يستعد فريق ألانيا سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا"، لخوض مواجهة قوية اليوم السبت، أمام فريق سيفاس سبور فى ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري التركي.

تشكيل ألانيا سبور المتوقع لمواجهة سيفاسبور

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري حراسة المرمى: تاشكيران

خط الدفاع: يوري بالكوفيتش- فيدان أليتي- فاتح أكسوي- فلوران هادير جيوناي

خط الوسط: ريتشارد كانديدو كويلهو- فير - لويد أوغوستو

خط الهجوم: إفيكان كاراكا- أوغوز أيدين- كوكا

ويدخل كوكا مباراة اليوم مع ألانيا سبور محتلا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 12 وخسارة 9 مواجهات، وتسجيل 35 هدفًا وتلقي 42، بينما يحتل فريق سيفاس سبور المركز التاسع برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 11 وخسارة 8 مواجهات.