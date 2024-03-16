توريد مليون طن بنجر خلال الموسم لإنتاج 140 ألف طن سكر

انتهاء أزمة السكر خلال اسبوعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية عن بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا .

وتستهدف التموين إستلام مايقرب من مليون طن بنجر. وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلي 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية. مؤكدا أن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهاً يترواح من 1900 إلي 1350 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح المصيلحي أنه تم صرف 1900 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد.

وتابع المصيلحي أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهاً حافز اضافي للطن ، مضيفا أنه سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيها حافز اضافي للطن

من جانبه اكد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية انتهاء أزمة السكر خلال اسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة موضحا خلال جولة بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بالمنيا لمتابعة بدء توريد محصول البنجر بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين إن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا ، بخلاف 35 الف طن سكر للغير ، و 30 الف طن علف بنجر للتصدير ، إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنوياً.

وأوضح أن المصنع يستهدف تحقيق صافي أرباح خلال الموسم الجاري من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي والذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر .

وأكد البديوي علي إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لاستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه ، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد .

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلي انشاء مخزن ذو تهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيها، مع تصنيع جهاز فصل الاتربة بتكلفة 10 ملايين جنيها وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و"المنسوب صفر" بتكلفة 3 ملايين جنيها.

ولفت البديوي إلي أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا ، مشيرا إلي أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.

من جانبه قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية أن مصنع ابو قرقاص يستقبل 4 آلاف طن بنجر يوميا.

وأوضح عمر أنه مستهدف زيادة هذه الكميات لتصل إلى 7 آلاف طن في ذروة الموسم، مشيرا إلي أنه تم استلام نحو 930 ألف طن بنجر في موسم 2024 .