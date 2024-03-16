ننشر المواعيد الجديدة للزيارة بمتحف الأقصر خلال شهر رمضان المبارك

مع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد المناطق الأثرية تغيير جدول مواعيد الزيارة على مدار اليوم وخلال الأسبوع؛ تماشيًا مع مواعيد الإفطار خلال الشهر الكريم، ومن هذه المزارات، متحف الأقصر.

وتقدم بوابة الوفد لمتابعيها، المواعيد الجديدة التي تم تحديدها من إدارة المتحف للزيارة خلال أيام شهر رمضان المبارك، طوال أيام الأسبوع.

وتتضمن مواعيد الزيارة لمتحف الأقصر للفن المصري القديم خلال شهر رمضان طوال أيام الأسبوع، فتح باب الزيارة من الساعة 9:00 صباحا حتى 3:00 ظهرًا، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول يغلق في تمام الساعة2:00ظهرًا.

وعن أسعار تذاكر الدخول فهي تشمل: للمصريين والعرب

الزائر: 30 جنيه مصري، أما الطالب: 10 جنيه مصري.

وللأجانب تشمل تذكرة الدخول، الزائر: 300 جنيه مصري، والطالب: 150 جنيه مصري، ويتم الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.