أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مدن وقرى الدقهلية

في تغير مفاجئ للطقس

هطلت أمطار متقطعة متفاوتة الشدة اليوم السبت من خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية ولأول مرة في شهر رمضان المبارك الجاري، في تغير مفاجئ لحالة الطقس وسط توقعات باستمرار موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار خلال هذا الأسبوع.

الحرارة العظمى

وسجلت درجة الحرارة العظمى بمحافظة الدقهلية 19 درجة مئوية وسط رياح بلغت سرعتها 19 كم / ساعة ونسبة رطوبة وصلت لـ49%.

التعامل السريع

وكثفت الدقهلية استعداداتها للتعامل السريع مع مياه الأمطار من خلال التواصل المستمر ما بين شركتي مياه الشرب وفروعها في مختلف المراكز مع الوحدات المحلية والمراكز والأحياء في محافظة الدقهلية وصيانة الأعمدة الإنارة في مختلف الأماكن بمحافظة الدقهلية والمراكز إضافة إلى التنبيه على الوحدات المحلية والأحياء والمراكز سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وإزالة التجمعات.