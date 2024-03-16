حسن الهيدوس قائد منتخب قطر يعتزل اللعب دوليًا

شهدت الساعات الماضية إعلان حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، ولاعب فريق ​السد​، الاعتزال دوليًا، عن عمرٍ يناهز الـ33 عامًا، بعد مسيرة مميزة مع "العنابي"، حقق خلالها العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن حسن الهيدوس قاد منتخب قطر لتحقيق بطولة كأس أمم آسيا مرتين على التوالي، آخرها نسخة 2023 التي أقيمت في قطر.

وولد الهيدوس عام 1990 واستهل مشواره الرياضي بالانضمام لأكاديمية السد، ثم أصبح في مركز المهاجم بالفريق، وأحرز مع السد لقب دوري أبطل آسيا 2011 والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري القطري ولقب الكأس.

كما توج الهيدوس بجوائز محلية عدة، وقاد المنتخب القطري للفوز ببطولة كأس آسيا لعام 2019، كما قاده خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها بلاده، وأخيرًا التتويج باللقب الآسيوي الثاني هذا العام.

وشارك الهيدوس مع المنتخب القطري في 167 مباراة دولية، سجل خلالها 35 هدفًا.

حسن الهيدوس

إنجازات حسن خالد الهيدوس في مسيرته الرياضية حتى الآن:

كأس آسيا مرتين متتاليتين مع المنتخب.

تمكن من تحقيق بطولة أبطال آسيا في عام 2011.

حصل على لقب بطولة كأس أمير قطر مع نادي السد.

فاز بجائزة أفضل لاعب قطري في عام 2015.

حصل على جائزة أفضل لاعب واعد في عام 2008.

توج بلقب بطولة الشيخ جاسم.